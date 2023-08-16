Яндекс Браузер обновился для iPad и планшетов на Android

Яндекс обновил одноимённый Браузер для планшетов под управлением iPadOS и Android. Новые изменения призваны сделать времяпровождение в сети более комфортным и продуктивным.

Версия Яндекс Браузера для планшетов на Android и iOS получила возможность создавать группы вкладок. Эта функция, уже знакомая с компьютерной версией, позволяет перемещаться между страницами, находить нужные вкладки и организовывать их по тематическим блокам.

Известная панель Табло, предоставляющая быстрый доступ к часто посещаемым сайтам, теперь стала еще более настраиваемой. Добавление плиток с ресурсами стало проще: пользователи могут вручную вводить адрес сайта или выбирать из популярных категорий.

Владельцы iPad с внешней клавиатурой получили клавиатурные шорткаты, ускоряющими навигацию. Это дает возможность быстро выполнять различные действия, такие как поиск на странице или закрытие вкладок, с помощью сочетаний клавиш. Удерживая клавишу Cmd, пользователи могут получить полный список доступных шорткатов.

Работа с адресной строкой в Яндекс Браузере для iPad теперь стала более удобной. В процессе ввода адреса или запроса вас будут сопровождать подсказки с релевантными словами, чтобы быстро сформулировать нужный запрос. В будущем эта функция также появится в версии для Android-планшетов.

В новом обновлении, дизайн верхней панели и Табло для планшетов стал более схожим с версией для компьютеров, чтобы пользователь мог легко переключаться между устройствами.

Загрузить Яндекс Браузер для iPad или Android можно на официальном сайте.