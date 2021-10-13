Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Яндекс представил новую версию Браузера

Яндекс представил новую версию Браузера. Теперь пользователи могут выбрать его внешний облик, разделить экран на две части, быстро сделать скриншот.

Новый Браузер позволяет на одном экране открыть и веб-страницу, и приложение из боковой панели. На эту панель можно добавить мессенджер, соцсети или обычные сайты. Приложение можно постоянно держать открытым, чтобы оно было на виду. А можно сделать его всплывающим, чтобы быстро открыть в нужный момент — например, если важно иметь под рукой какой-нибудь справочник или словарь. Новая возможность доступна в Браузере для Windows.

В обновленном Браузере можно выбрать его внешний вид: классический, информационный, рабочий, минималистичный. Эта опция доступна в новых версиях Яндекс.Браузера на Windows и Mac.

  • Минималистичный подойдет тем, кто хочет наслаждаться красивыми фонами, не отвлекаясь на новости и рекламу.
  • Рабочий не будет отвлекать от дел: на вкладке есть только Табло и информеры, а лента Дзена начинается в самом низу.
  • Информационный акцентирует внимание на новостях и Дзене — они занимают почти всё пространство.А классический вид не сильно отличается от прежней версии: в основном тем, что информеры Погоды и Пробок стали компактнее и переехали под Табло.

С помощью Браузера теперь можно делать любые скриншоты. Он позволяет делать снимки всего экрана, фрагмента, страницы целиком или снимать экран даже вне браузерного окна. Скриншот можно обрезать, снабдить надписями и стрелками, а затем отправить на него ссылку знакомым.

Новая версия Яндекс.Браузера уже доступна для загрузки.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии