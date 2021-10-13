Яндекс представил новую версию Браузера. Теперь пользователи могут выбрать его внешний облик, разделить экран на две части, быстро сделать скриншот.
Новый Браузер позволяет на одном экране открыть и веб-страницу, и приложение из боковой панели. На эту панель можно добавить мессенджер, соцсети или обычные сайты. Приложение можно постоянно держать открытым, чтобы оно было на виду. А можно сделать его всплывающим, чтобы быстро открыть в нужный момент — например, если важно иметь под рукой какой-нибудь справочник или словарь. Новая возможность доступна в Браузере для Windows.
В обновленном Браузере можно выбрать его внешний вид: классический, информационный, рабочий, минималистичный. Эта опция доступна в новых версиях Яндекс.Браузера на Windows и Mac.
- Минималистичный подойдет тем, кто хочет наслаждаться красивыми фонами, не отвлекаясь на новости и рекламу.
- Рабочий не будет отвлекать от дел: на вкладке есть только Табло и информеры, а лента Дзена начинается в самом низу.
- Информационный акцентирует внимание на новостях и Дзене — они занимают почти всё пространство.А классический вид не сильно отличается от прежней версии: в основном тем, что информеры Погоды и Пробок стали компактнее и переехали под Табло.
С помощью Браузера теперь можно делать любые скриншоты. Он позволяет делать снимки всего экрана, фрагмента, страницы целиком или снимать экран даже вне браузерного окна. Скриншот можно обрезать, снабдить надписями и стрелками, а затем отправить на него ссылку знакомым.
Новая версия Яндекс.Браузера уже доступна для загрузки.
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