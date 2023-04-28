Яндекс Браузер продолжит поддерживать Windows 7, 8/8.1

Яндекс Браузер продолжит поддерживать работу на операционных системах Windows 7, 8/8.1, несмотря на то, что многие другие браузеры перестали выпускать обновления для этих версий ОС. Это связано с тем, что каждый пятый пользователь в России все еще использует устаревшие версии Windows.

Однако, использование таких версий операционных систем может привести к серьезным проблемам безопасности. Устаревшие версии браузеров могут иметь уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения полного контроля над компьютером и доступа к личным данным, паролям и финансовой информации.

Чтобы пользователи могли работать безопасно, Яндекс обещает поддерживать свой Браузер на старых версиях Windows и обновлять настройки безопасности. Кроме того, компания будет добавлять новые функции, чтобы пользователи могли работать более комфортно и эффективно.