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В Мессенджере Яндекс 360 теперь доступны дозвоны в групповых видеовстречах

Фото аватара
Алексей Авдеев сегодня в 20:12

Пользователи Мессенджера получили новую функцию дозвона в групповых чатах. На встречу можно пригласить одного или несколько пользователей из группового чата прямо во время звонка.

Для создания звонка нужно нажать на значок групповой встречи. После этого пользователи чата получат сообщение о начале звонка и пуш-уведомление.

Создать групповой звонок может любой участник чата, но опцию может ограничить администратор встречи. Длительность звонка никак не ограничивается.

Сейчас новая опция доступна в веб-версии Мессенджера, ПО для ПК и Android. В ближайшее время возможность получат пользователи iOS.

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Источник:
Яндекс
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