Xiaomi планирует наращивать темпы выпуска электромобилей YU7

Все дело в очень высоком спросе.

Компания Xiaomi планирует увеличить выпуск электромобилей YU7, сообщил один из основателей и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

По его словам, объем заказов на YU7 превысил 240 тысяч единиц всего за 18 часов после старта продаж, что стало отраслевым рекордом. Поставки модели начались 6 июля, за это время компания уже поставила более 40 тысяч автомобилей.

Так как между результатами поставок и ожиданиями покупателей есть существенный разрыв, Xiaomi продолжит работать над увеличением производства YU7, подчеркнул Лэй Цзюнь.

Накануне на ежегодной презентации Xiaomi официально представила новые смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro, а также планшеты Xiaomi Pad 8.

id·211329·20250926_1221
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
