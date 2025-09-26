Xiaomi планирует наращивать темпы выпуска электромобилей YU7

Компания Xiaomi планирует увеличить выпуск электромобилей YU7, сообщил один из основателей и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

По его словам, объем заказов на YU7 превысил 240 тысяч единиц всего за 18 часов после старта продаж, что стало отраслевым рекордом. Поставки модели начались 6 июля, за это время компания уже поставила более 40 тысяч автомобилей.

Так как между результатами поставок и ожиданиями покупателей есть существенный разрыв, Xiaomi продолжит работать над увеличением производства YU7, подчеркнул Лэй Цзюнь.

Накануне на ежегодной презентации Xiaomi официально представила новые смартфоны Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro, а также планшеты Xiaomi Pad 8.