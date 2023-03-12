Xiaomi выпустит флагман Xiaomi 13 Ultra для глобального рынка

В прошлом году Xiaomi выпустила свой флагман Xiaomi 12 Ultra и не стала привозить его на глобальный рынок. Смартфон остался доступен только в Китае, предположительно, из-за нехватки чипов, с которой столкнулись производители в 2022 году.

Сообщается, что в этом году Xiaomi не планирует повторять историю и выпустит Xiaomi 13 Ultra по всему миру. Анонс должен состояться этой весной.

В отчете этого же источника есть упоминание еще одного флагмана Oppo Find X6 Pro. Этот смартфон уже будет представлен только для Китая, выхода на глобальный рынок ждать не стоит.

Ранее дизайн Xiaomi 13 Ultra был подтвержден чехлами, их изображения можно посмотреть тут.