Xiaomi выпустит две версии Xiaomi Band 8

Xiaomi готовится к запуску нескольких новых продуктов в течение второго квартала 2023 года. Компания собирается выпустить не только флагманский смартфон 13 Ultra, но и новые модели TWS-наушников, планшетов Xiaomi Pad 6, умных часов с круглым дисплеем и браслетов.

Так стало известно, что Xiaomi продолжит практиковать подход по выпуску продвинутых моделей смарт-браслетов, поэтому можно ожидать выпуск Xiaomi Band 8 и Band 8 Pro ближе к лету. Что нового появится в устройствах пока неизвестно.

Ожидается, что основные продукты будут показаны на выставке MWC 2023. Именно на ней Xiaomi также представит модели камерофоны Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Lite для глобального рынка.

В целом, второй квартал 2023 года обещает быть насыщенным для Xiaomi и фанаты бренда могут ожидать множество новых устройств.