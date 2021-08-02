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Новости

Xiaomi не выпустит Mi Band X с опоясывающим дисплеем

На днях в Сети появилась информация о новой разработке Xiaomi, а именно о необычном браслете Mi Band X. По заявленным данным, его дисплей должен был опоясывать руку пользователя.

Слухи прокомментировал менеджер PR-отдела Xiaomi Ван Хуа (Wang Hua). По его словам, опубликованный снимок является настоящим.

Однако на снимке показано корпоративное обучение новых сотрудников, которое проходило два года назад. Необычная версия смарт-браслета Mi Band действительно рассматривалась, но так и осталась прототипом.

Последним браслетом Xiaomi стал Xiaomi Mi Band 6.

Источник:
Mydrivers

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