Xiaomi не выпустит Mi Band X с опоясывающим дисплеем

На днях в Сети появилась информация о новой разработке Xiaomi, а именно о необычном браслете Mi Band X. По заявленным данным, его дисплей должен был опоясывать руку пользователя.

Слухи прокомментировал менеджер PR-отдела Xiaomi Ван Хуа (Wang Hua). По его словам, опубликованный снимок является настоящим.

Однако на снимке показано корпоративное обучение новых сотрудников, которое проходило два года назад. Необычная версия смарт-браслета Mi Band действительно рассматривалась, но так и осталась прототипом.

Последним браслетом Xiaomi стал Xiaomi Mi Band 6.