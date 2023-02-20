Появились концепты Xiaomi 13 Ultra в четырёх цветах рядом с 11 Ultra и 12S Ultra

Xiaomi весной этого года представит флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, но уже сейчас в Сети появились шпионские концепт-арты.
На прошлой неделе были опубликованы CAD-рендеры и живое фото грядущего смартфона, а на днях появился набор фанатских рендеров в четырёх расцветках: белой, чёрной, красной и серо-зелёной.
Новые изображения подтверждают ранее опубликованные материалы и показывают Xiaomi 13 Ultra с характерным выступом в верхней части корпуса, который частично компенсирует выступ «шайбы» основных камер. При этом количество камер увеличилось до четырёх, включая портретный модуль.
Анонс Xiaomi 13 Ultra ожидается в апреле, но уже сейчас ожидания фанатов растут.
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