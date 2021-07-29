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Новости

Xiaomi готовит браслет Mi Band X с необычным экраном

Зарубежные источники знакомые с планами Xiaomi сообщают, что компания разрабатывает новый умный браслет под названием Mi Band X. Он будет заметно отличаться от прошлых версий, как по внешнему виду, так и по функционалу.

Mi Band X – пока рабочее наименование гаджета, на рынке, скорее всего, он появится под другим названием. Главной его особенностью станет изогнутый на всё запястье дисплей, как это реализовано в Nubia Alpha Watch.

По первым данным, новинка получит тонкий и лёгкий корпус, а дисплей будет занимать практически всю лицевую площадь гаджета.

Новое устройство станет неким гибридом между смарт-часами и фитнес-браслетом. Увеличенный дисплей позволит выводить больше информации, а также станет удобней для ползователя в управлении.

Выход Mi Band X может состояться в 2022 году.

Источник:
Twitter

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