Xiaomi готовит браслет Mi Band X с необычным экраном

Зарубежные источники знакомые с планами Xiaomi сообщают, что компания разрабатывает новый умный браслет под названием Mi Band X. Он будет заметно отличаться от прошлых версий, как по внешнему виду, так и по функционалу.
Mi Band X – пока рабочее наименование гаджета, на рынке, скорее всего, он появится под другим названием. Главной его особенностью станет изогнутый на всё запястье дисплей, как это реализовано в Nubia Alpha Watch.
По первым данным, новинка получит тонкий и лёгкий корпус, а дисплей будет занимать практически всю лицевую площадь гаджета.
Новое устройство станет неким гибридом между смарт-часами и фитнес-браслетом. Увеличенный дисплей позволит выводить больше информации, а также станет удобней для ползователя в управлении.
Выход Mi Band X может состояться в 2022 году.
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