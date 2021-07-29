Xiaomi готовит браслет Mi Band X с необычным экраном

Зарубежные источники знакомые с планами Xiaomi сообщают, что компания разрабатывает новый умный браслет под названием Mi Band X. Он будет заметно отличаться от прошлых версий, как по внешнему виду, так и по функционалу.

Mi Band X – пока рабочее наименование гаджета, на рынке, скорее всего, он появится под другим названием. Главной его особенностью станет изогнутый на всё запястье дисплей, как это реализовано в Nubia Alpha Watch.

#Xiaomi – Xiaomi working a new watch that look very similar to Nubia Alpha Watch and it'll be called "Mi Band X"



Specifications

– Extremely thin and light

– 360°flexible scroll screen without strap design

– Magnetic bracelet buckle

– Obsidian color full of technology#MiBandX pic.twitter.com/0hThFKZ5qA — Equal Leaks (@EqualLeaks) July 28, 2021

По первым данным, новинка получит тонкий и лёгкий корпус, а дисплей будет занимать практически всю лицевую площадь гаджета.

Новое устройство станет неким гибридом между смарт-часами и фитнес-браслетом. Увеличенный дисплей позволит выводить больше информации, а также станет удобней для ползователя в управлении.

Выход Mi Band X может состояться в 2022 году.