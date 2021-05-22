Xiaomi Mi Smart Band 6 поступил в продажу в России

Недавно представленный Xiaomi Mi Smart Band 6 поступил в розничную продажу в России. Браслет поставляется в стандартной картонной упаковке в комплекте с силиконовым ремешком, инструкцией и магнитным зарядным устройством.

Xiaomi Mi Smart Band 6 получил AMOLED-дисплей с диагональю 1,56 дюйма и разрешением 152 х 486 точек. За автономность отвечает аккумулятор 125 мАч, которого хватает до 14-19 дней. Также браслет умеет мониторить сердечный ритм и уровень насыщения крови кислородом (SpO2).

Цена Xiaomi Mi Smart Band 6 в России составляет 3 990 рублей. Если заказывать глобальную версию браслета через Aliexpress, то он обойдётся всего в $42, или около 3200 рублей. Оба устройства идентичны и лишены NFC модуля.

The GEEK в Instagram