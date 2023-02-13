Xiaomi выпустила умный кошачий лоток, похожий на скафандр

Xiaomi выпустила автоматический кошачий лоток Xiaowan. Сама новинка похожа на небольшой теремок-скафандр с контейнером внизу. Производитель утверждает, что его можно не очищать до 14 дней.

Устройство имеет автоматический режим вращения. Так наполнитель из основного уровня избавляется от фекалий и остается чистым.

Почти все типы кошачьих наполнителей поддерживаются новинкой.

Также Xiaowan прошел сертификацию безопасности для домашних животных TUV Rheinland и управляется через приложение MIJIA.

Стоимость Xiaowan составляет 1499 юаней (около $220), пока что продажи запущены на китайской площадке JD.