Xiaomi выпустила умный ароматизатор за $53

Xiaomi запустила сбор на краундфандинговой платформе на умный ароматизатор под названием MIJIA Smart Fragrance Machine Set. Для спонсоров устройство будет доступно за $53 с 21 декабря, далее стоимость новинки составит $71.

В своеобразной аромалампе будет более 1000 вариаций смешивания ароматов. Производитель обещает специальную запатентованную технологию ароматизации и 10-уровненвый контроль концентрации.

В верхней части устройства есть лампа, которая создает кольцевой рассеянный свет. Всего доступны 16 миллионов оттенков, которые регулируются и сливаются с ароматом. Доступны четыре режима окружения: естественное пробуждение, для чтения, эффективные упражнения и релаксация, а также уровень для сна.

За ароматизацию отвечают 3 встроенных сменных картриджа, каждый с 10 уровнями регулируемой концентрации. Сами парфюмерные композиции поставляются некой швейцарской компанией с 250-летней историей в сфере ароматов.

Новинка может работать автономно до 8 часов, также есть управление через фирменное приложение.