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Новости

Xiaomi выпустила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларов

Xiaomi в честь своего десятилетия представил несколько новинок. Кроме смартфонов, компания анонсировала полностью прозрачный OLED-телевизор под названием Mi TV LUX OLED Transparent Edition.

  • Mi Tv Lux Oled Transparent Edition 1

Телевизор оснащается 55-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, а также цветовым охватом DCI-P3 93%. Из-за особенности телевизора, просмотр фильмов и передач возможно только в темноте или придётся размещать устройство на тёмном фоне.

Всё «железо» устройства находится в основании, которое также выполняет функцию колонок Dolby Atmos.

Стоимость Mi TV LUX OLED Transparent Edition составляет 50 тысяч юаней (более полумиллиона рублей) и появится в китайской рознице до конца августа.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.
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