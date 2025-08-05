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Серия TECNO POVA 7 поступила в продажу в России

Всего в линейку вошло 4 смартфона.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:07

TECNO запустила продажи новой линейки смартфонов POVA 7. В серию вошли четыре модели: POVA 7 Neo, POVA 7 5G, POVA 7 Pro 5G и флагман POVA 7 Ultra 5G. Новинки отличаются мощными аккумуляторами на 6000 мА·ч, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также рядом функций на базе ИИ.

Главная модель — POVA 7 Ultra 5G, получила чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, систему охлаждения с испарительной камерой и беспроводную зарядку на 30 Вт. Впервые в серии также появилась обратная зарядка, как проводная, так и беспроводная.

Смартфоны оснащены двойными динамиками с Dolby Atmos, экраном с глиф-подсветкой (кроме Neo), новой прошивкой HiOS 15 и визуальным интерфейсом в стиле промышленного дизайна.

Актуальные цены:

  • POVA 7 Neo — от 16 990 ₽
  • POVA 7 5G — 20 990 ₽
  • POVA 7 Pro 5G (8+256 ГБ) — 25 990 ₽
  • POVA 7 Pro 5G (12+256 ГБ) — 28 990 ₽
  • POVA 7 Ultra 5G (8+256 ГБ) — 33 990 ₽
  • POVA 7 Ultra 5G (12+256 ГБ) — 36 990 ₽

The GEEK уже делал распаковку на саму доступную модель POVA 7 Neo.

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