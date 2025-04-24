Xiaomi выпустила лимитированный Redmi Turbo 4 Pro в стиле Гарри Поттера

Дебютировавший сегодня смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro получил лимитированную версию в стиле Гарри Поттера — Redmi Turbo 4 Pro Special Edition featuring Harry Potter.

Ключевой особенностью лимитки стал уникальный дизайн с очертаниями Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и Волан-де-Морта, а также слегка переработанный блок камер. По «железу» она никак не отличается от оригинального Redmi Turbo 4 Pro.

Поставляется новинка в стилизованной коробке, внутри которой тематические чехол, адаптер питания, скрепка для SIM-лотка в форме Даров Смерти и набор магнитных стикеров. Кроме того, смартфон получил специальную тему HyperOS 2, выполненную в стиле легендарной франшизы.

Цена Redmi Turbo 4 Pro Special Edition featuring Harry Potter (16/512 ГБ) — 2799 юаней (~31 800 рублей).