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Xiaomi выпустила лимитированный Redmi Turbo 4 Pro в стиле Гарри Поттера

Спецверсия поставляется со стилизованными аксессуарами.

Дебютировавший сегодня смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro получил лимитированную версию в стиле Гарри Поттера — Redmi Turbo 4 Pro Special Edition featuring Harry Potter.

Ключевой особенностью лимитки стал уникальный дизайн с очертаниями Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермионы Грейнджер и Волан-де-Морта, а также слегка переработанный блок камер. По «железу» она никак не отличается от оригинального Redmi Turbo 4 Pro.

Поставляется новинка в стилизованной коробке, внутри которой тематические чехол, адаптер питания, скрепка для SIM-лотка в форме Даров Смерти и набор магнитных стикеров. Кроме того, смартфон получил специальную тему HyperOS 2, выполненную в стиле легендарной франшизы.

Цена Redmi Turbo 4 Pro Special Edition featuring Harry Potter (16/512 ГБ) — 2799 юаней (~31 800 рублей).

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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