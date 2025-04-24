Анонс Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro — субфлагман с гигантской батареей и мощным «железом»

Xiaomi представила в Китае новый смартфон — Redmi Turbo 4 Pro. Новинка представляет собой улучшенную версию базового Redmi Turbo 4, который дебютировал в начале года.

Redmi Turbo 4 Pro получил 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772×1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 вкупе с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Пользователям на выбор доступно три варианта объема хранилища: 256/512/1024 ГБ (UFS 4.1).

Блок камер Turbo 4 Pro включает в себя два сенсора: основа — 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.95″, f/1.5, OIS) и ширик — 8 Мп (SmartSens SC820CS, 1/4″). На передней панели расположилась 20-мегапиксельная фронталка (1/4″, OmniVision OV20B, f/2.2).

Одной из фишек новинки стал ёмкий аккумулятор на 7550 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и реверсивную зарядку 22,5 Вт.

Кроме того, смартфон получил подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, функцию распознавания по лицу, стереодинамики, NFC и защиту от воды и пыли по стандарту IP66/68/69. «Из коробки» Redmi Turbo 4 Pro работает на базе HyperOS 2 (Android 15).

Новинка представлена серой, чёрной и зелёной расцветках. В отличие от базового Redmi Turbo 4, Pro-версия получила раму из металла. Цены следующие: