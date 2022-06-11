75-дюймовый смарт-ТВ Xiaomi TV EA Pro начал продаваться в Китае

Сегодня на китайском рынке начались предварительные продажи телевизоров Xiaomi TV EA Pro. Отличительной особенностью устройств серии TV EA Pro являются невысокая стоимость и большая диагональ. При этом разрешение дисплея составляет 4К с поддержкой технологии MEMC.

Корпус телевизора выполнен из металла с рамкой толщиной всего в 2 мм. В качестве процессора используется однокристальная система MediaTek MT9638 в паре с оперативной на 2 ГБ и 16 ГБ постоянной памятью. На задней стороне корпуса размещены несколько HDMI 2.1 и USB Type-A.

Стоимость Xiaomi TV EA Pro с диагональю 75-дюймов в Китае составляет $595. Также есть варианты моделей на 55- и 45-дюймов за $300 и $400 соответственно.

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