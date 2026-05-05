Инсайдер: Xiaomi закрыла серию раскладушек Mix Flip

Xiaomi прекратила производство раскладушек серии Mix Flip. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

При этом слухи о возможном сворачивании линейки ходят уже не первый месяц. В частности, ни сама компания, ни инсайдеры в последнее время не делились какой-либо информацией о потенциальном выходе Mix Flip 3.

На фоне кризиса памяти производители смартфонов могут пересматривать продуктовые линейки, сокращая «нишевые» модели. В этом контексте отказ от раскладушек Mix Flip выглядит вполне логичным шагом.