Codex от OpenAI стал универсальным ИИ-агентом для рабочих задач

Теперь ИИ-агент может работать с приложениями на компьютере, подключаться к рабочим сервисам и помогать с повседневными задачами.
Редакция The GEEK сегодня в 10:36
OpenAI расширила возможности Codex, превратив его из инструмента для программистов в более универсального ИИ-агента для рабочих задач.

Изначально Codex создавался как помощник для разработки: он мог писать код, искать ошибки, вносить правки и работать с проектами по текстовым командам. Теперь OpenAI продвигает его шире — как агента, который может выполнять задачи на компьютере и в подключённых сервисах.

В обновлённой версии Codex умеет работать с настольными приложениями на macOS, действовать в фоне и запускать несколько агентов параллельно. Это может быть полезно не только для кода, но и для проверки интерфейсов, работы с файлами, документами и задачами, где обычного API недостаточно.

Кроме того, OpenAI развивает подключение агентов к рабочим инструментам, включая Slack, Google Drive, Google Calendar, SharePoint и другие сервисы. Такой подход позволяет автоматизировать рутинные процессы: искать нужные данные, готовить материалы, разбирать документы и выполнять повторяющиеся действия.

Глава OpenAI Сэм Альтман отдельно отметил, что Codex стоит пробовать не только для программирования, но и для обычной работы на компьютере. Президент компании Грег Брокман также назвал Codex инструментом «для всех задач, которые выполняются на компьютере».

Обновление выглядит как часть более крупной стратегии OpenAI. Компания постепенно собирает вокруг ChatGPT, Codex и настольных инструментов единую рабочую среду, где ИИ не просто отвечает на вопросы, а выполняет действия за пользователя.

Пока Codex всё ещё сильнее всего ассоциируется с программированием, но OpenAI явно пытается вывести продукт за рамки разработки и сделать его универсальным рабочим агентом.

