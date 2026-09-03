Xiaomi 18 Fold получил крепкий корпус и самый ёмкий аккумулятор среди широкоформатных смартфонов

Промокампания по случаю скорого дебюта Xiaomi 18 Fold продолжается. Вчера компания показала смартфон на «живых» видео и официальных постерах, а сегодня раскрыла его ёмкость аккумулятора, рассказала о прочности конструкции и других особенностях.

Судя по опубликованным изображениям, инсайдерские утечки вновь подтвердились, Xiaomi 18 Fold получил АКБ ёмкостью 6000 мАч, что сделало его рекордсменом по этому параметру среди существующих широкоформатных складных смартфонов. Для сравнения, в Samsung Galaxy Z Fold8 установлен аккумулятор на 4880 мАч, а у HUAWEI Pura X Max — 5300 мАч.

Также подтверждено, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Кроме этого, компания напомнила, что за вычислительные возможности в Xiaomi 18 Fold будет отвечать её фирменный чип XRing O3 работающий в паре с новейшей высокоскоростной оперативной памятью LPDDR6 с пропускной способностью 113,8 ГБ/с. Что примечательно, на постере сказано, что такая память «доступна только в определённых версиях», видимо базовые модели получат чипы прошлого поколения LPDDR5.

Xiaomi заявляет, что после 1 часа геймплея смартфон сможет стабильно удерживать 60 fps в ресурсоёмких играх с открытым миром, а температура не превысит 41,8 °C.

Компания рассказала и о прочности устройства, в основе которого реализовано новое поколение шарнира, встроенного в корпус из алюминия. Задняя крышка и внешний экран сделаны из фирменного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Внутренний дисплей защищён двухслойным UTG-материалом, прочность которого увеличена на 178%, а стойкость к механической нагрузке на 29%.

По словам компании, Xiaomi 18 Fold по уровню надёжности не уступает флагманским моделям в классическом корпусе. Устройство выдерживает падения с высоты до 1,2 метра, а его устойчивость к повреждениям острыми предметами увеличена на 258% по сравнению с предыдущим складным смартфоном Xiaomi Mix Fold 4.

Презентация Xiaomi 18 Fold состоится 7 сентября.