Xiaomi 18 Fold получил крепкий корпус и самый ёмкий аккумулятор среди широкоформатных смартфонов
Новости

Xiaomi 18 Fold получил крепкий корпус и самый ёмкий аккумулятор среди широкоформатных смартфонов

Также устройство порадует производительностью в играх и «холодным» корпусом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:52
Xiaomi 18 Fold получил крепкий корпус и самый ёмкий аккумулятор среди широкоформатных смартфонов

Промокампания по случаю скорого дебюта Xiaomi 18 Fold продолжается. Вчера компания показала смартфон на «живых» видео и официальных постерах, а сегодня раскрыла его ёмкость аккумулятора, рассказала о прочности конструкции и других особенностях.

Судя по опубликованным изображениям, инсайдерские утечки вновь подтвердились, Xiaomi 18 Fold получил АКБ ёмкостью 6000 мАч, что сделало его рекордсменом по этому параметру среди существующих широкоформатных складных смартфонов. Для сравнения, в Samsung Galaxy Z Fold8 установлен аккумулятор на 4880 мАч, а у HUAWEI Pura X Max — 5300 мАч.

Также подтверждено, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Кроме этого, компания напомнила, что за вычислительные возможности в Xiaomi 18 Fold будет отвечать её фирменный чип XRing O3 работающий в паре с новейшей высокоскоростной оперативной памятью LPDDR6 с пропускной способностью 113,8 ГБ/с. Что примечательно, на постере сказано, что такая память «доступна только в определённых версиях», видимо базовые модели получат чипы прошлого поколения LPDDR5.

Xiaomi заявляет, что после 1 часа геймплея смартфон сможет стабильно удерживать 60 fps в ресурсоёмких играх с открытым миром, а температура не превысит 41,8 °C.

Компания рассказала и о прочности устройства, в основе которого реализовано новое поколение шарнира, встроенного в корпус из алюминия. Задняя крышка и внешний экран сделаны из фирменного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Внутренний дисплей защищён двухслойным UTG-материалом, прочность которого увеличена на 178%, а стойкость к механической нагрузке на 29%.

По словам компании, Xiaomi 18 Fold по уровню надёжности не уступает флагманским моделям в классическом корпусе. Устройство выдерживает падения с высоты до 1,2 метра, а его устойчивость к повреждениям острыми предметами увеличена на 258% по сравнению с предыдущим складным смартфоном Xiaomi Mix Fold 4.

Презентация Xiaomi 18 Fold состоится 7 сентября.

Обсудить

Главное по теме

Новости Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» видео и официальных постерах

Также стала известна дата презентации.
Новости Xiaomi Sky Nomad дебютирует 7 сентября с тремя SUV Новости Xiaomi представила POCO X8 — доступный смартфон с AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ

Похожие материалы

Android Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

Xiaomi 18 Fold заметили в Geekbench AI с 16 ГБ оперативной памяти и Android 17.

 POCO F9 Pro Xiaomi представила доступные флагманы POCO F9 Pro и POCO F9 Ultra

Смартфоны уже доступны к покупке на площадке AliExpress по сниженной цене.

 Xiaomi 18 Fold Xiaomi 18 Fold получит ёмкий аккумулятор и новейшую высокоскоростную память LPDDR6

Складной смартфон станет первым в мире устройством с оперативной памятью нового поколения, а также рекордсменом по ёмкости АКБ…

 REDMI Note 17 Pro Max Xiaomi представила REDMI Note 17 — бюджетный смартфон с огромным AMOLED-дисплеем и ёмким АКБ

Третья глобалка из серии Note 17.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Яндекс запустил бесплатный виджет с рейтингом и отзывами о врачах Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей Android за миллион рублей: в России начали официально продавать новые VERTU Технологии из iPhone Ultra могут существенно улучшить складные Android-смартфоны Huawei представила WATCH D3 — новый тонометр на запястье Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

31 августа · Polaris

Обзор Polaris PACM 2081AC Wi-Fi IQ Home: кофе готов, пока вы идёте на кухню

Вкусный кофе без лишней возни.
  1. 24 Авг

    vivo

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70

    Стильный снаружи и щедрый внутри. Обзор vivo V70
  2. 23 Авг

    Dreame

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой

    Уборка без грязных рук. Обзор Dreame Z40 CE Station с автоочисткой
  3. 21 Авг

    iQOO

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G

    Разрядить его за день не вышло. Обзор iQOO Z11 5G
  4. 21 Авг

    HUAWEI

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S

    Модно и без затычек. Обзор HUAWEI FreeClip 2 S
  5. 12 Авг

    HUAWEI

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

    Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max
Смотреть все обзоры →