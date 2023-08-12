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Xiaomi Smart Band 8 Pro получит улучшенную автономность

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 00:48

На днях президент Xiaomi Group Лу Вейбинг анонсировал скорый выход умного-браслета Smart Band 8 Pro. Уже известно, что от прошлого поколения новый девайс будет отличаться размером экрана и более длительной автономностью. Например, Smart Band 7 Pro может проработать на одном заряде около 12 дней, а вот новое поколение увеличит этот показатель до 14 дней.

С постоянно включенным дисплеем (Always On Display), время работы составит приличных 6 дней. Если AoD деактивировать, то показатель составит две недели. Также стало известно, что появятся два новых датчика на тыльной стороне устройства.

Выход Xiaomi Smart Band 8 Pro ожидается уже 14 августа.

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Источник:
Weibo

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