Xiaomi Smart Band 8 Pro получит улучшенную автономность

На днях президент Xiaomi Group Лу Вейбинг анонсировал скорый выход умного-браслета Smart Band 8 Pro. Уже известно, что от прошлого поколения новый девайс будет отличаться размером экрана и более длительной автономностью. Например, Smart Band 7 Pro может проработать на одном заряде около 12 дней, а вот новое поколение увеличит этот показатель до 14 дней.

С постоянно включенным дисплеем (Always On Display), время работы составит приличных 6 дней. Если AoD деактивировать, то показатель составит две недели. Также стало известно, что появятся два новых датчика на тыльной стороне устройства.

Выход Xiaomi Smart Band 8 Pro ожидается уже 14 августа.