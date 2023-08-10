Анонсирован фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 8 Pro

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг анонсировал новое поколение «народного» фитнес-браслета — Xiaomi Mi Band 8 Pro (он же Smart Band 8 Pro).

Судя по опубликованным изображениям, новинка получит 1,74-дюймовой дисплей с частотой обновления 60 Гц и возможностью отображения 16,7 млн цветов. Кроме этого, будут функции мониторинга пульса, качества сна и измерение кислорода в крови. В остальном ожидается, что гаджет предложит во многом схожие характеристики прошлогоднего Xiaomi Smart Band 7 Pro, а главным отличием будет увеличенная диагональ экрана.

Напомним, недавно мы опубликовали материал на тему, что представит Xiaomi на грядущей большой презентации.