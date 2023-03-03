Xiaomi Smart Band 8 показали на живом фото

Будущий Xiaomi Smart Band 8 прошел сертификацию агентства NRRA Korea, благодаря которой раскрылись некоторые технические характеристики устройства.

Также фитнес-браслет появился на живом фото. Его дисплей станет значительно больше, по сравнению с предыдущими поколениями. В комплекте будет идти два сменных ремешка.

Новинка получила модуль Bluetooth 5.1 и полимерную литий-ионную батарею с напряжением 3,87 В.

Smart Band 8, помимо этого, проходил и другую сертификацию TDRA. По слухам, Xiaomi уже запустила массовое производство фитнес-браслета. Его официальный анонс может состояться в апреле или мае.