Xiaomi Smart Band 7 Pro начал продаваться в России

Компания Xiaomi начала продавать в России долгожданный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro, который был представлен в Китае в июле этого года.

Российскому покупателю Xiaomi Smart Band 7 Pro предлагается в модификации без модуля NFC. Аналогичная версия продаётся в Европе.

Устройство получило 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 456х280 точек, модуль GPS, опции для измерения пульса и кислорода в крови, а также определения более 100 спортивных занятий.

Приобрести Xiaomi Smart Band 7 Pro можно уже сегодня по цене 5490 рублей.

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