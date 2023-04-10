Xiaomi выпустила аудиоочки с временем автономной работы до 22 часов

Xiaomi выпустила умные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses, новинка запущена на краудфандинговой платформе за 799 китайских юаней (около $117).

Очки сопрягаются со смартфоном по Bluetooth, всего доступно подключение к двум устройствам без ручного переключения. Дужки можно менять, на выбор представлены пять оправ.

Устройство позволяет слушать музыку и принимать звонки. Производитель обещает звучание на 360 градусов, при этом слышать звук из динамиков будет только сам пользователь.

Новинка будет работать до 22 часов в смешанном режиме, до 10 часов в режиме прослушивания музыки и до 7 часов разговоров.

Вес Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses составляет 38,1г.