Xiaomi выпустила кулинарного робота Mijia

Компания Xiaomi анонсировала робота-кулинара Mijia. Он оснащается 8-дюймовым сенсорным дисплеем для отображения настроек и запуска различных функций. Также им можно управлять при помощи голоса.

Робот поддерживает до 35 различных сценариев для приготовления блюд. Например, есть функции жарки, тушения, приготовления на пару, измельчения мяса, замешивания лапши, соковыжималки и кофемолки. Кроме того, аппарат умеет взвешивать ингредиенты с минимальной погрешностью до 1 грамма.

Внутри устройства используется двигатель с частотой вращения 40-12000 об/мин под управлением алгоритма CookingloT. Он автоматически рассчитывает оптимальную температуру приготовления, скорость перемешивания и время приготовления.

Благодаря своей конструкции, устройство позволяет одновременно готовить три блюда и один суп. Датчики поддерживает температуру до 180°С, а также следят за паром и дымом.

Стоимость робота Mijia в момент выхода будет составлять $1015. Сейчас устройство доступно для предварительно заказа в Китае за $870.

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