Xiaomi опубликовала первые тизеры смартфона Redmi Note 13 Pro+

В этом месяце будет представлена «народная» линейка смартфонов Redmi Note 13 и в рамках начатой промо-кампании, Xiaomi опубликовала первые тизеры старшего смартфона серии.

На своей страничке в Weibo компания объявила о трёхстороннем партнёрстве с Mediatek и Samsung — для достижения «новой высоты в изображениях с разрешением 200 Мп».

Судя по опубликованным тизерам, Redmi Note 13 Pro+ первым в мире получит чип MediaTek Dimensity 7200 Ultra, который изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC второго поколения. Кроме этого, блок камер девайса оснастят 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP3 размером 1/1,4″ с новыми алгоритмами для лучшей чёткости изображения и эффекта масштабирования.

Напомним, вчера у нас вышел материал, в котором инсайдер Digital Chat Station рассказал о технических характеристиках будущей линейки смартфонов Redmi Note 13.