Xiaomi работает над доступным аналогом Samsung Z Flip

В сети появились новые данные относительно нового складного смартфона Xiaomi. Они опубликованы на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая.

Судя по изображениям, новинка будет выполнена в том же форм-факторе, что Samsung Z Flip и новая версия Motorola Razr.

Судя по изображениям, новинка получит также тройную основную камеру. Фронтальная же будет врезана в экран по аналогии с компоновкой модели Redmi Note 9T. Причём, похоже, она будет двойной. Ранее там могли похвастаться только решения Huawei.

Справа размещены кнопка включения и кнопки регулировки громкости. На нижней грани размещены динамики и порт USB Type-C.

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