Xiaomi продолжит выпускать обновления для Redmi Note 9

Xiaomi столкнулся с неожиданным поворотом событий, касающимся своей политики поддержки устройств. В начале года компания объявила о включении модели Redmi Note 9 Pro в список смартфонов для которых завершена программная поддержка (EOS — End of Support). Так шаг вызвал недовольство среди обладателей Redmi Note 9 Pro, однако компания не собиралась менять свою позицию.

Как выяснилось позднее, решение о завершении поддержки Redmi Note 9 Pro оказалось не таким окончательным, как предполагалось. Компания продолжили выпуск обновлений безопасности, что вызвало новые волны дискуссий. На форумах обсуждались возможные причины этой неожиданной перемены.

Под давлением общественности и множества вопросов со стороны пользователей, Xiaomi вынуждена была пересмотреть свою позицию. В результате компания приняла решение исключить Redmi Note 9 Pro из списка EOS.

Пока остается загадкой, почему именно Redmi Note 9 Pro был включен в список завершенной поддержки, если компания все равно намеревалась продолжать обновления.

Напомним, что выход Redmi Note 9 состоялся в марте 2020 года.