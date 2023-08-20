Xiaomi прекратила поддержку трёх популярных моделей смартфонов

На днях стало известно, что Xiaomi исключила Redmi Note 9 Pro из списка устройств, которых больше не будет поддерживать. Но сегодня, компания в этот перечень добавила три «народных» смартфона.

Речь идёт о популярных моделях Redmi 9, Redmi Note 9 и Poco M2, которые теперь классифицируются как устройства «End of Life» (EOL). Это означает, что для них производитель больше не будет предоставлять обновления программного обеспечения, патчи безопасности и техническую поддержку в авторизованных сервисных центрах компании.

Перечисленные выше смартфоны не получат официального обновления до MIUI 14, хотя ранее Xiaomi тестировала для них эту прошивку.