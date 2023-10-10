Xiaomi представила умную лампу-будильник с голосовым управлением

Xiaomi представила умный напольный светильник с голосовым управлением Mijia Vertical Learning Lamp, который, как отмечают в компании, идеально подходит для учебы и работы.

Лампа излучает свет, близкий к утреннему солнечному, и обладает уникальной функцией будильника: утром девайс медленно начинает зажигать свет и играть спокойную музыку.

Благодаря своему особому светопропускающему покрытию, лампа обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Светильник оборудован фильтром для блокировки синего света, что делает чтение ночью комфортным и уменьшает нагрузку на глаза при работе с текстами и документами. Кроме того, Mijia Vertical Learning Lamp убирает блики, снижая раздражение глаз.

Лампа также обладает смарт-функциями. При помощи приложения Mi Home, смартфон можно синхронизировать с лампой и управлять светом голосовыми командами, в частности, настраивая градиент света, который обеспечивает плавный переход от темноты к свету, защищая глаза от внезапных всплесков яркости.

Умную напольную лампу можно уже приобрести в Китае за $301 (~30 000 рублей).