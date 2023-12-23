Xiaomi представила POCO M6 5G: ультрадоступный смартфон с поддержкой 5G-сетей

Xiaomi без лишнего шума представила в Индии ультрабюджетный смартфон POCO M6 5G, который несмотря на низкую стоимость получил поддержку 5G-сетей и свежий чип MediaTek набирающий в тесте AnTuTu более 418 000 баллов.

Девайс оснащён 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1650×720 точек и частотой обновления 90 Гц, яркость в пике достигает до 600 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 5-мегапикселей с поддержкой записи видео 1080p.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50 Мп (f/1,8) с поддержкой записи видео 1080p и датчик глубины на 0,08 Мп.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6100+, которая работает в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR4x и хранилищем типа UFS 2.2. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 4/128, 6/128 и 8/256 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, но девайс поставляется с зарядным устройством на 10 Вт.

Из прочего, смартфон получил поддержку 5G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, боковой сканер отпечатка пальца, FM-радио, слот для карт памяти microSD, защиту от пыли и брызг, разъём USB-C и миниджек 3,5 мм. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MUI 14. Габариты устройства составляют 168 х 78 х 8,19 мм, масса — 195 грамма.

POCO M6 5G дебютировал в Индии по следующим ценам:

(4/128 ГБ) — 10499 рупий (11 650 ₽)

(6/128 ГБ) — 11499 рупий (12 750 ₽)

(8/256 ГБ) — 13499 рупий (14 950 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.