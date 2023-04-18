Xiaomi представила два новых планшета — Pad 6 и 6 Pro

Компания Xiaomi, кроме флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra и «модного» браслета Smart Band 8, представила два новых планшета — Xiaomi Pad 6 и 6 Pro.

Оба планшета получили экраны AMOLED, 2880х1800, 144 Гц, 10 бит, 16:10, HDR 10 и Dolby Vision. За автономность отвечает аккумулятор на 8600 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Отличия между планшетами в размере дисплея и чипсетах. В Xiaomi Pad 6 используется Snapdragon 870, а в «прошке» Snapdragon 8+ Gen 1. Оперативная память одинаковая — 12 ГБ и 512 ГБ для хранения данных.

Корпус получил алюминиевые боковые рамки с острыми гранями и камеры в стиле Xiaomi 13. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Также есть Wi-Fi 6E и стереодинамики.

Как и в прошлом поколении, есть поддержка рабочих аксессуаров, как клавиатура с трекпадом, так и стилус для рисования. В комплекте они не идут, поэтому их придётся только докупать.

Стоимость базового Xiaomi Pad 6 начинается от 1999 юаней (~24 000 рублей), а продвинутая модель Xiaomi Pad 6 стартует от 2499 юаней (28 000 рублей). Начало продаж в Китае начнется чуть позже.