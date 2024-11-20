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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A4 5G

С камерой 50 Мп и экраном 120 Гц
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 22:15

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi A4 5G, который поступит в продажу в Индии 27 ноября. Модель позиционируется как «народный» телефон, предлагая хорошие технические характеристики по доступной цене.

Redmi A4 5G оснащён 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечит плавное изображение при прокрутке и играх. Яркость экрана достигает 600 нит. В каплевидном вырезе экрана расположена фронтальная камера на 8 Мп, а на задней панели находится основная камера с разрешением 50 Мп.

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A4 5G

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 4s Gen 2 и предлагается в двух конфигурациях памяти — 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной. Хранилище можно расширить с помощью карты microSD. Производитель обещает два года обновлений программного обеспечения и четыре года патчей безопасности.

Redmi A4 5G оснащён аккумулятором на 5160 мА⋅ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также в наличии сканер отпечатков пальцев, разъём для наушников и поддержка FM-радио.

Стоимость смартфона в Индии составит 8 500 рупий (около 10 100 рублей) за версию с 4/64 ГБ и 9 500 рупий (около 11 300 рублей) за модель с 4/128 ГБ. Оба варианта будут доступны в фиолетовой и чёрной расцветках.

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Источник:
The GEEK

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