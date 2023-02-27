Xiaomi показала прототип очков дополненной реальности с двумя microLED-дисплеями

На мероприятии MWC 2023 в Барселоне Xiaomi показала прототип своих очков дополненной реальности. Устройство носит название Wireless AR Glass Discovery Edition.

У очков пара дисплеев microLED с разрешением FullHD и яркостью 1200 нит. Спереди расположены три камеры для отображения окружающей среды и виртуального контента. Устройство построено на чипсете Snapdragon XR2 Gen 1, связь со смартфоном обеспечивается через комбинацию Wi-Fi и Bluetooth с задержкой 50 мс. Встроенный аккумулятор обеспечит около 30 минут автономной работы.

Вес очков небольшой — 126 г, его удалось достигнуть за счет использования лёгких материалов, включая углеродное волокно.

Линзы очков обладают электрохромным эффектом, который позволяет затемнять их для более комфортного просмотра фильмов. Но помимо просмотра контента, очки могут имитировать рабочий стол с несколькими окнами, перемещать их и регулировать размер при помощи жестов или экрана смартфона в качестве трекпада. Также Wireless AR Glass Discovery Edition подойдут для игр, например, для простых шутеров.

Когда Xioami запустит свои очки дополненной реальности в продажу не сообщается.