Xiaomi показала альтернативные расцветки Redmi Note 13 Pro+

Завтра, компания Xiaomi представит долгожданную серию Redmi Note 13. На ранее опубликованных постерах, продвинутая версия Note 13 Pro+ выделяется необычным корпусом, состоящий из трёх вставок из эко-кожи, что вызвало вопросы у фанатов. Однако китайский производитель поспешил успокоить поклонников, опубликовав несколько постеров с альтернативными внешними дизайнами Note 13 Pro+ за сутки до презентации.

Теперь официально стало известно, что смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: “Полуночный чёрный” и “Зеркальный фарфор”. В обоих вариантах нижняя часть корпуса будет матовой, а верхняя — из пластика.

Стоимость новых устройств станет известной уже 21 сентября.