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Планшет Xiaomi Pad 7 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и OLED-экраном готов к выходу

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station продолжает раскрывать подробности линейки планшетов Xiaomi Pad 7.

Информатор отметил, что Pad 7 Pro получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и станет первым устройством такого типа от Xiaomi с OLED-дисплеем. Накануне планшет получил необходимый для выхода в Китае сертификат. В начале года также появлялась информация о том, что флагман получит аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Что касается базовой модели, то ее оснастят чипом Snapdragon 8 Gen 2, ЖК-экраном 144 Гц и быстрой зарядкой на 100 Вт.

По данным Digital Chat Station, серию планшетов официально представят уже в феврале.

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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