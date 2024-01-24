Планшет Xiaomi Pad 7 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и OLED-экраном готов к выходу

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station продолжает раскрывать подробности линейки планшетов Xiaomi Pad 7.

Информатор отметил, что Pad 7 Pro получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и станет первым устройством такого типа от Xiaomi с OLED-дисплеем. Накануне планшет получил необходимый для выхода в Китае сертификат. В начале года также появлялась информация о том, что флагман получит аккумулятор на 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Что касается базовой модели, то ее оснастят чипом Snapdragon 8 Gen 2, ЖК-экраном 144 Гц и быстрой зарядкой на 100 Вт.

По данным Digital Chat Station, серию планшетов официально представят уже в феврале.