Xiaomi готовит планшет Pad 7 Pro с батареей 10000 мАч и рекордной зарядкой 120 Вт

Xiaomi готовит к выпуску новую линейку планшетов Xiaomi Pad, которая обещает стать значительным шагом вперед на фоне ожидаемого дебюта Pro-версии на международном рынке.

По данным портала GSMChina, отличительной особенностью старшей версии станет мощный аккумулятор емкостью 10 000 мАч и быстрая зарядка 120 Вт, что является неслыханным показателем для данной категории устройств. Для сравнения, предшественник Xiaomi Pad 6 Pro был оборудован батареей на 8600 мАч и 67-Вт блоком зарядки, так что обновление будет весьма заметным.

Кроме того, сообщается о 10-дюймовом LCD-экране с разрешением 2367х1480 пикселей и частотой обновления 144 Гц, чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, двойной задней камере, которая представляет собой основной датчик и сенсор глубины, а также четырех динамиках и HyperOS в качестве операционной системы.

Если эти сведения окажутся точными, Xiaomi Pad 7 Pro может стать одним из лучших планшетов на рынке в 2024 году. Ожидается, что презентация новинки состоится во втором квартале текущего года.