Планшет Xiaomi Pad 5 вышел в России

Российское подразделение Xiaomi объявила о старте продаж Xiaomi Pad 5 в России. По заявлению компании, планшет Xiaomi Pad 5 станет не только универсальным инструментом для работы и учебы, но и для развлечений.

Xiaomi Pad 5 получил 11-дюймов IPS-дисплей с разрешение 2560х1600 пикселей и частота обновления 120 Гц. В качестве процессора используется Snapdragon Qualcomm 860, а за автономность отвечает аккумулятор на 8 720 мА·ч.

В России Xiaomi Pad 5 будет доступен в двух цветовых вариантах: “Космический Серый” и “Жемчужный Белый”. Стоимость планшета – 36 990 рублей за версию 6/128 ГБ.