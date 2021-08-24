Xiaomi откажется от логотипа Mi в новых устройствах

Xiaomi откажется от бренда Mi на новых устройствах. Первым таким смартфоном станет Xiaomi Mix 4.

Логотип Mi присутствовал на устройствах Xiaomi c 2011 года. Он размещался на смартфонах, планшетах, телевизорах, ноутбуках и девайсах для умного дома.

По данным зарубежного портала XDA, на китайском рынке уже вышли продукты Xiaomi без бренда Mi. По всей видимости такая практика распространится по всему миру.

В конце 2011 года Xiaomi выпустила свой первый смартфон Mi 1. Он обладал флагманскими (на тот момент) характеристиками, включая двухъядерный чипсет Qualcomm Snapdragon S3, 1 ГБ оперативной памяти и 4-дюймовой дисплей с разрешением 854 × 480 точек.

Mi, Redmi и POCO – это три бренда, под которыми Xiaomi в настоящее время классифицирует все свои продукты. Вскоре этот список превратится в Xiaomi, Redmi и POCO.