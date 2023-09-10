Инсайдер раскрыл характеристики Redmi Note 13

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station рассказал о технических характеристиках будущей линейки смартфонов Redmi Note 13. Согласно его данным, в серии будут представлены три модели с кодовыми обозначениями 2312CRAD3C, 2312DRA50C и 23090RA98C. Первые две модели, которые являются Redmi Note 13 Pro, будут оснащены аккумуляторами емкостью 5120 мАч, поддержкой зарядки мощностью 67 Вт и процессором Snapdragon 7 Gen 1.

Самая продвинутая модель, Redmi Note 13 Pro+, получит более высокую мощность зарядки – 120 Вт, емкость батареи составит 5000 мАч, а процессором будет Dimensity 7200, который обещает более высокую производительность.

Все три смартфона будут обладать 6,67-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Информация о размере оперативной памяти (RAM) и встроенной флеш-памяти на данный момент остается неизвестной.

Ожидается, что презентация серии Redmi Note 13 состоится в октябре 2023 года.