Глобальные Redmi Note 13 получат длительную поддержку ПО, но без Xiaomi HyperOS

На следующей неделе Xiaomi представит глобальные версии смартфонов Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+, которые ранее дебютировали в Китае. По словам инсайдера Sudhanshu Ambhore, грядущие новинки получат длительную поддержку программного обеспечения.

Информатор заявляет, что для 13-й серии Redmi Note компания будет выпускать обновления безопасности в течение четырёх лет, а операционная система Android получит три крупных апдейта. Смартфоны Redmi Note 13 дебютируют на глобальном рынке с MIUI 14 на базе ОС Android 13, это означает что девайсы гарантированно обновятся до Android 16.

Помимо этого, инсайдер отметил, что Xiaomi не планирует в ближайшее время выпускать операционную систему HyperOS для глобальных версий смартфонов серии Redmi Note 13.