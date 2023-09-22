Серия Redmi Note 13 пополнится еще одним смартфоном

Не успел прогреметь запуск серии Redmi Note 13, как в сети появилась информация о том, что Xiaomi работает над еще одним смартфоном, который пополнит данную линейку – Note 13R Pro.

Инсайдер Кацпер Скшипек, специализирующийся на продукции Xiaomi, рассказал, что компания переработает Note 13 5G и представит его в Китае как Note 13R Pro с камерой на 64 Мп. Остальные характеристики пока остаются загадкой.

При этом Скшипек отмечает, что устройство, скорее всего, будет доступно по всему миру. В частности, на рынке Индии будут представлены оба варианта.

Напомним, летом 2023 года Xiaomi представила Redmi Note 12R на Snapdragon 4 Gen 2 всего за $165. Несмотря на мощный процессор, в целом устройство чуть проще базового Note 12. Вероятно, такая судьба ожидает и Note 13R Pro.