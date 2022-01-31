Xiaomi начала продажи Redmi Buds 3 Lite в России

Компания Xiaomi представила для российского рынка доступные беспроводные наушники Redmi Buds 3 Lite.

Наушники поддерживают стандарт Bluetooth 5.2, который обеспечивает стабильное соединение и сниженное энергопотребление. По словам производителя одного заряда наушников хватит на 5 часов прослушивания музыки, а зарядный футляр обеспечивает до 18 часов автономности.

Redmi Buds 3 Lite доступны для покупки уже сегодня, 31 января, по цене 1990 рублей.

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