Xiaomi анонсировала Mix Fold 3

Xiaomi анонсировала третье поколение складного смартфона Mix Fold, который создавался совместно с компанией Leica. В гаджете будет сделан основной упор на фотовозможности и самый тонкий корпус для своего класса.

Из заявления компании стало известно, что в Mix Fold 3 применены лучшие наработки, которые были созданы совместно с Leica Image Optics. Речь идёт о реализации в смартфоне основного модуля камер с четырьмя сенсорами, в которых применят крошечные двигатели оптической стабилизации, ультратонкие линзы и миниатюрный перископ. Всё это будет в тонком и прочном корпусе.

Полноценная презентация Xiaomi Mix Fold 3 состоится в августе.