Появилось изображение гибкого Xiaomi Mix Fold 2

Популярный инсайдер Ice Universe поделился изображением будущего Xiaomi Mix Fold 2. Предполагается, что у гибкого смартфона будет камера Leica, а покажут его уже в августе.

Устройству приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1; 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний. Смартфон может стать самым дорогим в компании, если не брать в расчет немассовые гаджеты вроде Xiaomi Mix Alpha.

Также сообщается, что Xiaomi Mix Fold 2 будет достаточно тонким. Вариаций с памятью будет две: 12 Гб оперативной и 512 Гб/1 Тб флеш-памяти.

Камеру для новинки разработают совместно с Leica. Это особенность всех последних флагманов Xiaomi. Основной датчик могут сделать 50-мегапиксельным.

Ждем анонс.

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