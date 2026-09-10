«Добро пожаловать в раскладушки»: Samsung встретила iPhone Duo детскими погремушками

Сразу после анонса iPhone Duo Samsung выложила короткое видео. Руки хлопают складными смартфонами, как в ладоши. В финале надпись «Welcome to Foldables» и три модели: Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra.

Видео

Apple в ролике не упоминается ни разу. Смысл читается без подсказок: складные делают почти все, Samsung выпускает их с 2019 года и дошла до восьмого поколения, а Apple добралась до сегмента только сейчас. Детские аксессуары в кадре намекают, кто здесь новичок. Новичок с ценником от 1999 долларов, что на сотню больше, чем просят за Galaxy Z Fold 8.

Заодно Samsung напомнила, что Galaxy Z Fold 8 остаётся самым лёгким складным в мире.