Xiaomi прекращает разработку бета-версий MIUI 14 для нескольких популярных моделей смартфонов

Xiaomi предупредила владельцев Xiaomi 11, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra, а также трех моделей Redmi – Redmi K40S, Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ о прекращении разработки бета-версий прошивки MIUI 14 через четыре месяца, начиная с 22 сентября текущего года.

Однако это не означает, что данные шесть моделей смартфонов больше не будут получать обновления. Разработка бета-версий будет продолжаться и последние обновления для этих моделей ожидаются к концу 2024 года.

Ранее было объявлено, что с 4 августа текущего года прекращается работа над бета-версиями MIUI для ряда других моделей, включая Xiaomi MIX Fold, Xiaomi MIX 4, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi Pad5 Pro Wi-Fi, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Redmi Note 11 Pro/Pro+ и Xiaomi 12X.