Xiaomi объявила третью волну обновления до MIUI 13

Xiaomi объявила третью волну обновления своих смартфонов на MIUI 13. Список составляют 16 смартфонов, они получат новую прошивку до конца мая.
В скором времени MIUI 13 получат:
- Mi 10 Lite;
- Redmi Note 9 Pro;
- Redmi Note 9 4G;
- Redmi K30;
- Redmi K30 5G;
- Redmi K30i 5G;
- Redmi 10X;
- Redmi 10X Pro;
- Redmi Note 9;
- Redmi K30 Extreme Edition;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 Pro+;
- Redmi 10X 4G;
- Redmi 9;
- Mi 9 Pro 5G;
- Mi CC9 Pro.
Компания утверждает, что некоторые устройства уже получили стабильную версию. Однако, это касается китайского рынка.
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