Xiaomi объявила третью волну обновления до MIUI 13

Xiaomi объявила третью волну обновления своих смартфонов на MIUI 13. Список составляют 16 смартфонов, они получат новую прошивку до конца мая.

В скором времени MIUI 13 получат:

Mi 10 Lite;

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9 4G;

Redmi K30;

Redmi K30 5G;

Redmi K30i 5G;

Redmi 10X;

Redmi 10X Pro;

Redmi Note 9;

Redmi K30 Extreme Edition;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi 10X 4G;

Redmi 9;

Mi 9 Pro 5G;

Mi CC9 Pro.

Компания утверждает, что некоторые устройства уже получили стабильную версию. Однако, это касается китайского рынка.

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