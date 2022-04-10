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Новости

Xiaomi объявила третью волну обновления до MIUI 13

Xiaomi объявила третью волну обновления своих смартфонов на MIUI 13. Список составляют 16 смартфонов, они получат новую прошивку до конца мая.

В скором времени MIUI 13 получат:

  • Mi 10 Lite;
  • Redmi Note 9 Pro;
  • Redmi Note 9 4G;
  • Redmi K30;
  • Redmi K30 5G;
  • Redmi K30i 5G;
  • Redmi 10X;
  • Redmi 10X Pro;
  • Redmi Note 9;
  • Redmi K30 Extreme Edition;
  • Redmi Note 11 Pro;
  • Redmi Note 11 Pro+;
  • Redmi 10X 4G;
  • Redmi 9;
  • Mi 9 Pro 5G;
  • Mi CC9 Pro.

Компания утверждает, что некоторые устройства уже получили стабильную версию. Однако, это касается китайского рынка.

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Источник:
Ithome

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